Двухлетний ребенок выпал из окна в Выборге

Несчастный случай произошел на улице Приморской в Выборге Ленобласти.

От пятиэтажного дома увезли двухлетнего ребенка с травмами, характерными для падения с высоты. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

В этот момент ребенок был дома с бабушкой. По данным полиции, мать воспитывает ребенка одна, семья благополучная и ранее в поле зрения полиции не попадала.