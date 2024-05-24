Двухлетний ребенок выпал из окна в Выборге

Несчастный случай произошел на улице Приморской в Выборге Ленобласти.
От пятиэтажного дома увезли двухлетнего ребенка с травмами, характерными для падения с высоты. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.
В этот момент ребенок был дома с бабушкой. По данным полиции, мать воспитывает ребенка одна, семья благополучная и ранее в поле зрения полиции не попадала.
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