В Мурино запустят четыре новых автобусных маршрута

Четырех новых автобусных маршрута запустят в Мурино Всеволожского района Ленобласти. Заработают они после выбора перевозчиков.
В Мурино появятся следующие маршруты: №2 — от станции метро «Девяткино» через Шоссе в Лаврики и обратно; №3 — от станции метро до Ручьевского проспекта и обратно; №4 до улицы Охтинская аллея и №5 через Екатерининскую к Охтинской аллее. Автобусный маршрут №1 продолжит работу в прежнем режиме.
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18.05.2024 176