В Выборгском районе с 20 мая отменяется автобусный маршрут №133

В Выборгском районе с 20 мая отменяется муниципальный автобусный маршрут №133 «Каменка — Кирилловское».

Как сообщила пресс-служба районной администрации, автобусный маршрут отменили в связи с невостребованностью. С 22 апреля по 15 мая дорожным комитетом было проведено обследование пассажиропотока, в результате зафиксировано отсутствие стабильного пассажиропотока.