В Выборгском районе с 20 мая отменяется автобусный маршрут №133

Автор: Гузель Галимова
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В Выборгском районе с 20 мая отменяется муниципальный автобусный маршрут №133 «Каменка — Кирилловское».

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Как сообщила пресс-служба районной администрации, автобусный маршрут отменили в связи с невостребованностью. С 22 апреля по 15 мая дорожным комитетом было проведено обследование пассажиропотока, в результате зафиксировано отсутствие стабильного пассажиропотока.

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03.05.2024 189
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