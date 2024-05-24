Основные строительные работы завершили на станции метро «Чернышевская»

На станции метро «Чернышевская» специалисты завершили основные строительно-монтажные работы. Устанавливаются декоративные элементы. Станция сможет пропускать до 16 тысяч человек в час-пик, сообщает «Патрульный Петербурга».

В пресс-службе АО «Метрострой Северной столицы» рассказали об этапах работ на «Чернышевской». Специалисты уже смонтировали эскалаторы, их цепи и ступени, а также завершили все крупные монтажные работы.

Четыре автоматические лестницы смогут увеличить пропускную способность станции на 6,5 тысяч пассажиров в день, а также повысить нагрузку на станцию в часы-пик до 16 тысяч человек на вход и практически до 13 тысяч на выход.