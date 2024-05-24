В Новоселье ввели в эксплуатацию новую поликлинику

Госстройнадзор Ленобласти выдал разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники в Новоселье Ломоносовского района.

Фото: строительный блок администрации Ленобласти

Поликлиника сможет принимать до 440 взрослых и 140 детей в смену. В ближайшее время начнется работа по лицензированию учреждения и набору персонала, сообщили в строительном блоке администрации Ленобласти.