В Новоселье ввели в эксплуатацию новую поликлинику

Госстройнадзор Ленобласти выдал разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники в Новоселье Ломоносовского района.
Фото: строительный блок администрации Ленобласти
Поликлиника сможет принимать до 440 взрослых и 140 детей в смену. В ближайшее время начнется работа по лицензированию учреждения и набору персонала, сообщили в строительном блоке администрации Ленобласти.
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