Сергей Перминов: Россия неоднократно предупреждала Запад о том, что ответные меры последуют

Владимир Путин подписал Указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США.

В беседе с ivbg.ru сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал, говорит ли это о том, что Указ Президента РФ предупреждает Белый дом: если вы пойдете по пути банального воровства – пострадаете?

«Президентский Указ – взвешенная и оправданная мера, продиктованная сложившейся ситуацией. Нет никаких признаков того, что Вашингтон намерен отказаться от конфронтационного курса в отношении нашей страны. Белый дом и Конгресс продолжают уничтожать фундамент, на котором строились отношения между двумя государствами», – рассказал Сергей Перминов

Сенатор напомнил, что в апреле в США приняли закон, позволяющий конфисковать российские активы. Несколько дней назад группа конгрессменов призвала Джо Байдена воспользоваться предоставленными полномочиями. При этом американцы продолжают настойчиво убеждать страны ЕС поддержать их позицию, чтобы создать широкую коалицию по этому вопросу.

«Российская сторона неоднократно предупреждала Запад о том, что ответные меры обязательно последуют. Указ создает для этого необходимую правовую основу. Нет никаких сомнений, что его положения, при наличии советующих оснований, будут незамедлительно реализованы», – резюмировал Сергей Перминов