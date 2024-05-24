В поселке Репино под Санкт-Петербургом сообщают об улучшении качества связи

Следить за новостями и комментариями жителей Северной столицы и Ленинградской области, касающимися качества жизни и времяпрепровождение гостей в регионе, стала уже традиционным занятием для нашей редакции. На этот раз в сети появилась информация, что в районе музея И.Е. Репина «Пенаты» в поселке Репино под Санкт-Петербургом улучшено качество связи.

За комментариями мы обратились в пресс-службу Мегафона, что они знают об этом. В пресс-службе компании сообщили, что инженерами были проведены работы и запущено новое телеком-оборудование, которое, по их мнению, должно обеспечить туристов быстрым интернетом и стабильной мобильной связью.

Напомним, музей-усадьба И.Е. Репина располагается в 45 километрах от Санкт-Петербурга, в поселке Репино, на побережье Финского залива. Именно здесь прожил последние 30 лет жизни Илья Ефимович Репин. Сегодня музейная экспозиция насчитывает более шестисот произведений живописи и графики, помимо этого посетители смогут познакомиться с личной кинохроникой художника, узнать о быте семьи и прогуляется по тенистым аллеям парка.

«Анализируя трафик передачи данных, отмечу, что в «дачном поясе» Санкт-Петербурга уже с апреля на 10-15% повышается нагрузка на инфраструктуру и растет потребление интернет-трафика. Помимо дачников в поселок Репино едут и туристы: только на майские праздники посетить музей «Пенаты» и посмотреть, где жил и творил Илья Репин, приехали абоненты из 30 регионов нашей страны», – поделился комментариями директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Максим Токаренко.