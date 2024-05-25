В России предложили создать единый реестр авиадебоширов

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина предложила создать единый реестр авиадебоширов.

Письмо с соответствующим предложением направлено вице-премьеру Виталию Савельеву, сообщает РИА Новости.

«В преддверии высокого туристического сезона все чаще стали подниматься вопросы безопасности предоставляемых услуг авиаперевозчиками… В своем письме вице-премьеру Савельеву я предложила создать единый реестр так называемых авиадебоширов», — сказала Надежда Школкина.

Сегодня авиакомпании имеют право вести свои собственные реестры лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком. При этом эти реестры не синхронизируются друг с другом.