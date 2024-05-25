До клиники в Белоострове запустят новый автобусный маршрут

С завтрашнего дня, 26 мая, до клиники «Белоостров» – первого в России «медицинского города», созданного для лечения пациентов по всем направлениям амбулаторной и хирургической помощи, будет ходить новый автобусный маршрут.

Автобус №557 будет ходить от станции метро «Озерки» в Петербурге. Маршрут проходит через железнодорожную станцию «Белоостров», поселок Песочный, Выборгское шоссе и Парголово. Режим работы автобусов – ежедневно с 06:30 до 21:30. Об этом сообщили в комитете по транспорту ЛО.