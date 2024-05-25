До СНТ «Альбатрос» во Всеволожском районе пустят автобус

Ежедневный автобусный маршрут №690 из Петербурга продлен до СНТ «Альбатрос» во Всеволожском районе Ленобласти.
От «Проспекта Просвещения» автобус ежедневно отъезжает в 08:30, 12:00, 15:30 и 19:30. Из СНТ «Альбатрос» транспорт отправляется в 09:50, 13:20, 16:50 и 20:50, сообщили в комитете по транспорту ЛО.
Ранее автобус ходил только до поселка Лесное.
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