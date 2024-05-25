Петербургские врачи выкачали из организма пенсионера девять литров мочи

Врачи Елизаветинской больницы Петербурга спасли пациента с большим количеством жидкости в мочевом пузыре, которую приняли за новообразование.

В медучреждение 70-летний пациент поступил из другой клиники с диагнозом «Гигантское образование брюшной полости». Во время исследований выяснилось, что образование оказалось растянутым мочевым пузырем. Установив катетер, медики выпустили из пациента 9 литров мочи.

После нормализации показателей крови мужчину выписали из больницы.

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Уникальность случая в том, что нормальный объем мочевого пузыря у мужчин может колебаться от 350 до 700 миллилитров. Ранее самый большой объем мочевого пузыря был зафиксирован у гражданина Индии, из его организма вывели 11 литров мочи.