Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» продолжается продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ за сутки составили до 220 военнослужащих и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также 122-мм гаубица Д-30.

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Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 475 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Архангельское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, пять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, а также 152-мм гаубица Д-20.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 25 беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, а также три противорадиолокационные ракеты HARM производства США.