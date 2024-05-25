Песков: Путин неоднократно говорил об отсутствии потребности в мобилизации

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The Financial Times о том, что к концу 2024 или началу 2025 года Россия снова объявит мобилизацию.

Армия
Фото: Baltphoto.ru

Песков напомнил, что Путин неоднократно говорил об отсутствии потребности в мобилизации.

«Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет», — ответил представитель Кремля.

Вам будет интересно
Песков: Путин неоднократно говорил об отсутствии потребности в мобилизации Россия, Путин, песков, мобилизация
Военные вузы в России увеличили возраст поступления для бойцов СВО
В России для бойцов СВО повысили предельный возраст поступления в военные вузы с 27 до 30 лет. Также в этом году...
23.05.2024 88
Автор