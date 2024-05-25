Песков: Путин неоднократно говорил об отсутствии потребности в мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The Financial Times о том, что к концу 2024 или началу 2025 года Россия снова объявит мобилизацию.

Песков напомнил, что Путин неоднократно говорил об отсутствии потребности в мобилизации.

«Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет», — ответил представитель Кремля.