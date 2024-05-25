Более 15 тысяч саженцев ели высадили в Ленобласти

В Кировском районе в рамках «Всероссийского дня посадки леса» губернатор Ленобласти и 400 волонтеров высадили 15 тысяч сеянцев ели европейской.

В течение мая акция состоялись во всех 19 лесничествах Ленобласти на общей площади 72,3 га. Всего участники экологической акции высадили более 148 тысяч сеянцев сосны и ели.

«Всероссийский день посадки леса — это целый месяц хороших мероприятий, которые связаны с восстановлением и популяризацией нашего леса. На сегодняшний день высажен лес на площади почти 67 гектар, более 132 тысяч саженцев уже высажены, и мы сегодня внесем в свой вклад — плюс 15 тысяч саженцев. Спасибо всем, кто сегодня пришел», — обратился к собравшимся глава региона.