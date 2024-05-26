Кто получит двойную пенсию в июне?

В июне 2024 года повышенную пенсию получат граждане России, которые в мае отметили 80-летний юбилей. С учетом доплаты размер пенсии увеличится в два раза.

«Размер доплаты составляет сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей», – указано в материале

Надбавку назначат получателям страховой пенсии по старости и пожилым гражданам, уволившимся с работы не позднее апреля 2024 года.

Повышение не затронет получателей страховой пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Инвалидам первой группы после 80 лет фиксированную выплату не удвоят, у них есть аналогичная надбавка.