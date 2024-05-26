Премьер Британии заявил о возврате военного призыва в стране

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна вернется к призыву на военную службу в случае победы Консервативной партии на выборах в парламент 4 июля. The Mail on Sunday отмечает, что план по возвращению обязательной службы составлен Риши Сунаком и его ближайшими советниками тайно.

По словам премьера, возвращение к обязательной воинской службе «предоставят возможности, которые изменят жизнь молодежи» Великобритании.

«Как отец, я с нетерпением жду, когда две мои дочери пройдут национальную службу: я думаю, они сочтут полезным этот опыт. Быть британцем – это больше, чем просто стоять в очереди на паспортном контроле», – заявил Риши Сунак

Предполагается, что проходящие обязательную службу граждане от 18 до 24 лет будут задействованы в деятельности, связанной с защитой от стихийных бедствий, в сфере здравоохранения, поисково-спасательных операциях в горах и в работе по пожарной безопасности.

Обязательная военная служба в Великобритании была введена в 1939 году, когда страна вступила во Вторую мировую войну. В 1959 году обещание отмены обязательного призыва стало одной из причин победы консервативной партии под руководством Гарольда Макмиллана на парламентских выборах.