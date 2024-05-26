Одна женщина погибла, вторая в тяжелом состоянии после ДТП в Тихвинском районе

В полицию Тихвинского района 25 мая около 23:00 сообщили о ДТП на улице Центральной в деревне Кончик. По предварительным данным, 28-летний житель Новгородской области не справился с управлением Nissan Almera.

Автомобиль перевернулся. Медосвидетельствование показало, что водитель находился в состоянии опьянения.

В ДТП погибла 37-летняя пассажирка, а 36-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Решается вопрос об уголовном деле.