Одна женщина погибла, вторая в тяжелом состоянии после ДТП в Тихвинском районе

В полицию Тихвинского района 25 мая около 23:00 сообщили о ДТП на улице Центральной в деревне Кончик. По предварительным данным, 28-летний житель Новгородской области не справился с управлением Nissan Almera.
Автомобиль перевернулся. Медосвидетельствование показало, что водитель находился в состоянии опьянения.
В ДТП погибла 37-летняя пассажирка, а 36-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Решается вопрос об уголовном деле.
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26.12.2022 3496