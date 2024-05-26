Депутаты Ленобласти инициируют изменения в Водный Кодекс

Депутаты предлагают вернуть органам государственной власти субъектов РФ полномочие по утверждению правил охраны жизни людей на водных объектах

Основная идея законопроекта «О внесении изменений в статьи 6 и 25 Водного Кодекса РФ» заключается в том, чтобы вернуть органам государственной власти субъектов РФ (в том числе Ленинградской области) полномочия по утверждению правил охраны жизни людей на водных объектах, которое было изъято у них в результате принятия Государственной Думой Федерального закона № 657-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» (далее – ФЗ № 657-ФЗ).

Этим же федеральным законом органы местного самоуправления были наделены полномочием по утверждению правил использования водных объектов для рекреационных целей, однако проблема заключается в том, что отношения в сфере обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах шире по своему содержанию, чем отношения в сфере использования водных объектов в рекреационных целях, в связи с чем они не могут быть в полном объеме урегулированы муниципальными правовыми актами.

Кроме того, органам местного самоуправления предоставлена возможность утверждать правила использования водных объектов для рекреационных целей вплоть до 1 марта 2025 года.

При этом проект ФЗ № 326718-8 «О безопасности людей на водных объектах», который мог бы в полном объеме урегулировать отношения в указанной сфере, до настоящего времени не принят Государственной Думой.

На практике это может привести к тому, что отношения, связанные с охраной жизни людей на водных объектах, в течение длительного периода времени могут остаться вне сферы правового регулирования как регионального, так и федерального законодательства.

Областные депутаты также обратили внимание, что в ФЗ № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», в отличие от Водного кодекса РФ, утверждение правил охраны жизни людей на водных объектах по-прежнему относится к числу полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Таким образом, в настоящее время существует коллизия между нормами двух федеральных законов, которая требует разрешения.

Ранее Законодательным собранием Ленинградской области уже направлялось обращение в адрес Государственной Думы по данному вопросу и её профильный комитет ответил, что высказанное суждение о коллизии правового регулирования является обоснованным.

По мнению инициаторов законопроекта, его принятие позволит органам государственной власти субъектов РФ обеспечивать безопасность людей на водных объектах.

Инициатива депутатов по внесению изменений в Водный Кодекс РФ была поддержана на заседании постоянной комиссии единогласно.