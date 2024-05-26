Гроза и до +28 °C – погода в Ленобласти на 27 мая

На территории Ленинградской области 27 мая ночью ожидается +2…+13 °C, днем +23…+28 °C. Атмосферное давление будет понижаться.

Ночью без существенных осадков, во второй половине дня местами, преимущественно на западе, кратковременный дождь с грозой. Ветер южный, ночью 1-6 м/с, днем 3-8 м/с, при грозе порывистый.