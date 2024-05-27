Инфляция выросла до 7,5 % в апреле 2024 года в Петербурге

Согласно отчету пресс-службы СЗГУ Банка России, в апреле 2024 года годовая инфляция в Санкт-Петербурге составила 7,5 %. Это ускорение по сравнению с показателем в 7,1 % в марте, сообщает «АБН24».

Причинами роста стали увеличение издержек производителей и высокий спрос со стороны потребителей. Однако уровень инфляции в городе был ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (7,62 %) и в целом по России (7,84 %).

Прирост цен на продовольственные товары в апреле достиг 7,25 %. На непродовольственные товары цены возросли на 7,54 %. Это объясняется ростом затрат компаний на оплату труда и логистику. Цены на услуги увеличились в апреле до 7,62 %, что выше предыдущего уровня в 7,54 % в марте.