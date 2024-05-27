Грузовик перевернулся на трассе М-11

Автор: Сергей Агутин
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Фура перевернулась, пробила ограждение и вылетела в кювет на трассе М-11. Причина аварии – колесо, лопнувшее у грузовика во время движения.

Прицеп фуры остался лежать на проезжей части. На месте происшествия работали сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Отряд из города Тосно отключил аккумулятор фуры.

Медицинская помощь водителю грузовика не потребовалась.

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Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

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