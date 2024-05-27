Школьник задержан за нападение с ножом на 36-летнего мужчину в Гатчинском районе

Автор: Сергей Агутин
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Нож
Фото: Baltphoto.ru

За нападение на 36-летнего мужчину с ножом на улице Советской в поселке Сиверский Гатчинского района задержан 15-летний ученик школы-интерната.

По предварительным данным, 26 мая после полуночи у мужчины случился конфликт с подростком, младший из оппонентов ударил старшего ножом в живот. Пострадавший сам обратился к врачам.

Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. У школьника изъяли нож и бейсбольную биту, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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21.05.2022 15578
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