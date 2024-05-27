Курс доллара упал ниже 89 рублей впервые с января

По данным на 10:17, курс американского доллара к рублю (USD/RUB) на Мосбирже снизился на 0,62 % (56 копеек) и оказался в районе 88,9675 рубля.

Ранее ниже отметки 89 рублей доллар торговался почти четыре месяца назад, 30 января 2024 года. Курс европейской валюты потерял 67 копеек (0,69 %) и оказался около 96,63 рубля за евро.