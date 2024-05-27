Начальника судоремонтного дока подозревают в создании незаконного алкогольного склада в Кронштадте

В ходе операции «Алкоголь» нашли склад со спиртными напитками в гаражах на улице Восстания в Кронштадте. Предполагаемый бутлегер – 54-летний местный житель, работающий начальником судоремонтного дока на морском заводе.

По версии следствия, в свободное время подозреваемый в гаражах разливал алкоголь по бутылкам и развозил по домам покупателей. Литр стоил 130 рублей, доставка начиналась от пяти литров.

Для своего бизнеса он использовал три гаража: собственный, матери и арендованный по соседству. Полицейские изъяли около 1,5 тонн спиртного и подозревают, что есть еще места хранения. Устанавливается, откуда поступал нелегальный спирт.