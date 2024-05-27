Волонтеры выпустили на волю в Финский залив пятерых тюленят после реабилитации

Ластоногие полностью восстановились и уже готовы к самостоятельной жизни.
Фонд друзей балтийской нерпы выпустил в Финский залив первых в этом году ластоногих, прошедших реабилитацию. Все пять серых тюленят набрали необходимый: четверо животных — более 40 килограммов, а самый упитанный, Котлин, спасенный в Петербурге, достиг целых 52 кг.
На волю ластоногие были выпущены в честь 321-летия Санкт-Петербурга.
Вам будет интересно
Еще один маленький подопечный поступил в Фонд друзей балтийской нерпы из поселка Понтонный в Петербурге. На кадрах видно, как нерпенок выползает...
07.05.2024 218