Волонтеры выпустили на волю в Финский залив пятерых тюленят после реабилитации

Ластоногие полностью восстановились и уже готовы к самостоятельной жизни.

Фонд друзей балтийской нерпы выпустил в Финский залив первых в этом году ластоногих, прошедших реабилитацию. Все пять серых тюленят набрали необходимый: четверо животных — более 40 килограммов, а самый упитанный, Котлин, спасенный в Петербурге, достиг целых 52 кг.

На волю ластоногие были выпущены в честь 321-летия Санкт-Петербурга.