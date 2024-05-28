Дрозденко поздравил пограничников с профессиональным праздником

Губернатор Ленобласти поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы с профессиональным праздником.

Глава региона отметил, что Ленинградская область, где проходит граница России сразу с двумя зарубежными государствами, с особым уважением относится к пограничникам.

«Желаю ветеранам крепкого здоровья, всем действующим сотрудникам — успешной службы и надежного, крепкого тыла», — говорится в поздравлении.