Дрозденко: Система защиты прав детей в Ленобласти работает эффективно

Глава Ленобласти ознакомился с итогами работы Уполномоченного по правам детей в регионе.

За прошлый год в аппарат Уполномоченного поступило 922 обращения, что на 14,6% ниже предыдущего периода. Все они были рассмотрены. Большинство из них касались вопросов сферы безопасности и здравоохранения.

«Это значит, что система защиты прав и законных интересов ребёнка сегодня работает эффективно», — отметил Александр Дрозденко.

4 декабря 2023 депутаты регионального ЗакСа проголосовали за нового Уполномоченного по правам ребенка Ленинградской области. Им стала на ближайшие пять лет Татьяна Толстова. Также в 2023 году в Ленобласти появилась горячая линия по вопросам безопасности отдыха и детей, были организованы акции «Дарю тепло» и «Безопасность детства».