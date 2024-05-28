Стало известно, когда Путин выступит на ПМЭФ-2024

Автор: Гузель Галимова
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Президент РФ Владимир Путин планирует выступить на ПМЭФ в Петербурге 7 июня.

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Фото: Kremlin.ru

Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Петербургский международный экономический форум состоится с 5 по 8 июня 2024 года. Главная тема Форума в этом году – «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

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23.05.2024 195
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