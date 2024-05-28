Стало известно, когда Путин выступит на ПМЭФ-2024

Президент РФ Владимир Путин планирует выступить на ПМЭФ в Петербурге 7 июня.

Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Петербургский международный экономический форум состоится с 5 по 8 июня 2024 года. Главная тема Форума в этом году – «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».