В регионах ожидается значительное ухудшение метеоусловий.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 28 мая ожидается резкое ухудшение погодных условий. Согласно наблюдениям синоптика Александра Колесова, к регионам приближается воздушная масса, которая принесет ливни с грозой и град.

Грозы ливни град, всё там есть. Вроде выходит на территорию Санкт-Петербурга. Встречаем, — предупредил синоптик в своем Телеграм-канале.