В регионах ожидается значительное ухудшение метеоусловий.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 28 мая ожидается резкое ухудшение погодных условий. Согласно наблюдениям синоптика Александра Колесова, к регионам приближается воздушная масса, которая принесет ливни с грозой и град.
Грозы ливни град, всё там есть. Вроде выходит на территорию Санкт-Петербурга. Встречаем, — предупредил синоптик в своем Телеграм-канале.
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28.05.2024 27