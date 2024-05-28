Синоптик показал, как выглядит циклон со спутника, который несет в Ленобласть и Петербург ливни и град

Автор: Анастасия Щербакова
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В регионах ожидается значительное ухудшение метеоусловий.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 28 мая ожидается резкое ухудшение погодных условий. Согласно наблюдениям синоптика Александра Колесова, к регионам приближается воздушная масса, которая принесет ливни с грозой и град.

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Фото: t.me/kammeteo
Грозы ливни град, всё там есть. Вроде выходит на территорию Санкт-Петербурга. Встречаем, — предупредил синоптик в своем Телеграм-канале.
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