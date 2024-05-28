Больше половины иностранных компаний отказались уходить из России после начала СВО

Автор: Анастасия Щербакова
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Более того, многие бренды не просто продолжают деятельность, но и масштабируют бизнес.

Согласно данным Financial Times, на текущий момент из России ушли порядка 1,6 тысяч иностранных брендов. Еще две тысячи компаний остались и продолжают вести бизнес.

Иностранная пресса отмечает, что компания Avon получала предложение о продаже бизнеса в РФ, но отказалась. Тем временем PepsiCo хоть и не выпускает свои напитки, но по-прежнему контролирует предприятия по производству молочной продукции.

В то же время Raiffeisen Bank и вовсе строит планы по масштабированию бизнеса на российском рынке.

Среди главных причин нежелания иностранных компаний покидать рынок РФ: потеря большой прибыли и нерентабельность продажи бизнеса за бесценок. В материале Financial Times отмечается, что многие бренды за годы работы успели развить сеть филиалов и построить по несколько заводов, которые продавать за 10% от реальной стоимости невыгодно.

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