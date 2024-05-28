В Ленобласти увеличили единовременную выплату контрактникам

Размер выплаты превышает один миллион рублей.
Ленинградская область проиндексировала размер единовременной выплаты подписавшим контракт с Минобороны РФ, стало известно Online47.
Теперь выплата составляет 1 100 000 рублей. В нее входят денежные средства, выплачиваемые регионом (505 тыс. рублей), федеральная выплата (195 тыс. рублей), 100 тыс. рублей от фонда «Ленинградский рубеж», а также 300 тыс. рублей в качестве альтернативы земельному участку.
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03.04.2024 244