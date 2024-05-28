В Ленобласти увеличили единовременную выплату контрактникам

Размер выплаты превышает один миллион рублей.

Ленинградская область проиндексировала размер единовременной выплаты подписавшим контракт с Минобороны РФ, стало известно Online47.

Теперь выплата составляет 1 100 000 рублей. В нее входят денежные средства, выплачиваемые регионом (505 тыс. рублей), федеральная выплата (195 тыс. рублей), 100 тыс. рублей от фонда «Ленинградский рубеж», а также 300 тыс. рублей в качестве альтернативы земельному участку.