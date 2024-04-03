Минобороны: с начала года на военную службу по контракту приняли уже более 100 тысяч человек

В Москве и других российских городах существенно выросло число желающих поступить на военную службу по контракту.

Только за последние 10 дней контракты для участия в спецоперации заключили около 16 тыс. россиян. Всего с начала года на военную службу по контракту в ВС РФ поступили более 100 тыс. человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

Большинство желающих заключить контракт с ВС РФ за последнюю неделю называли основным мотивом намерение отомстить за погибших в «Крокусе».