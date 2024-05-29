Сын зарезал мать и вышел в крови на улицу в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Полиция (2)
Фото: Baltphoto.ru

В полицию Кингисеппского района 28 мая около 10:00 сообщили о мужчине в крови. Он напугал прохожих возле дома № 7 на улице Текстильщиков в Ивангороде.

Задержан окровавленный 41-летний местный житель. В квартире соседнего дома нашли тело 71-летней пенсионерки с ножевыми ранениями груди и рук. По предварительным данным, скончалась мать задержанного.

Заведено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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