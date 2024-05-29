В Селе спасли кота, прилипшего животом к ели на три дня

В Ленобласти волонтеры «Кошкиспас» спасли очередного хвостатого, который три дня просидел на солнцепеке на 10-метровой елке.

Видео: vk.com/koshkispas

Волонтер смог прибыть на место только поздно вечером, поэтому работать пришлось в темноте. Спасательная операция осложнялась еще и тем, что кот висел вниз головой у верхушки, прильнув шерстью на животе к смоле. Было принято решение спилить верхушку дерева вместе с котом, пока у хвостатого не развился перитонит.

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Кота весте с верхушкой спустили на земле. Там его освободили от плена смолы.