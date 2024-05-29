В Ленобласти ликвидировали сразу два подпольных цеха по производству алкоголя

В Тосненском районе Ленобласти правоохранители пресекли работу двух нелегальных предприятий по розливу контрафактного алкоголя.

Две площадки по производству контрафакта были обнаружены в гаражном ангаре во 2-м Московском проезде в поселке Ульяновка и в поселке Тельмана на территории гаражного кооператива на Красноборской улице. Было изъято более 2000 литров контрафактного алкоголя, разлитого по бутылкам, канистрам и бочкам, а также оборудование для его изготовления.

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По данным полиции, суррогат реализовывался в так называемых «наливайках». В одном из цехов были задержаны два брата.

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Вся изъятая продукция отправлена на экспертизу. По её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.