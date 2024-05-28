Глава СК Бастрыкин заинтересовался мошенничеством в сфере ритуальных услуг в Ленобласти

Глава СК Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по сообщениям о мошенничестве при оказании ритуальных услуг в Ленобласти, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о компании, которая сама устанавливает стоимость ритуальных услуг и навязывает потребителям дополнительные предложения. Так, жительнице деревни Коваши Ломоносовского района пришлось временно захоронить мать рядом с родственниками в Петербурге. В Ленобласти ей отказали в погребении урны без приобретения дополнительных услуг.

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Сотрудники регионального управления организовали проверку.