Житель Лодейнопольского района задержан за поджог автомобиля

ВАЗ-21053 загорелся 28 мая около 02:00 во дворе дома на Школьной улице в селе Алеховщина Лодейнопольского района.
Владелец автомобиля – 45-летний местный житель – смог потушить возгорание до прибытия полиции. Было повреждено лакокрасочное покрытие капота. Было заведено уголовное дело.
С места происшествия изъяли кусок материи со следами горения. В тот же день по горячим следам задержали предполагаемого поджигателя. Им оказался 24-летний житель деревни Вязикиничи Лодейнопольского района.
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23.05.2022 1687