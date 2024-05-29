Житель Лодейнопольского района задержан за поджог автомобиля

ВАЗ-21053 загорелся 28 мая около 02:00 во дворе дома на Школьной улице в селе Алеховщина Лодейнопольского района.

Владелец автомобиля – 45-летний местный житель – смог потушить возгорание до прибытия полиции. Было повреждено лакокрасочное покрытие капота. Было заведено уголовное дело.

С места происшествия изъяли кусок материи со следами горения. В тот же день по горячим следам задержали предполагаемого поджигателя. Им оказался 24-летний житель деревни Вязикиничи Лодейнопольского района.