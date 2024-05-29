Сергей Перминов оценил развитие Ленобласти за 12 лет руководства Александра Дрозденко

Александр Дрозденко руководит Ленинградской областью уже 12 лет. За это время регион добился устойчивого развития и финансового положения, рекордных инвестиций, успехов в промышленности, строительстве и АПК.

Это результат работы как губернатора, так и сформированной им команды, рассказал 47channel.ru сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов.

«Эту дюжину лет область сдюжила «на отлично». Считаю важнейшими показателями этого устойчивое развитие и здоровое финансовое положение субъекта, рекордные уровни инвестиций, промышленности, строительства, АПК, прочные позиции в аналитических оценках работы нашего губернатора и собранной им воедино и всегда вдохновленной команды», – отметил Сергей Перминов

Сенатор отметил, что Ленинградская область менялась вместе со всей Россией, с большой самоотдачей решала год от года основные задачи. В стремительном потоке изменений, благодаря выверенным стратегиям и подходам, усилились и возможности региона, и то внимание, которое уделяется улучшению качества жизни людей, раскрытию все новых потенциалов.

«Планирование «за горизонт» и четкие установки «на результат», на развитие успехов и решение вызовов жизни, с которыми мы сталкиваемся как регион, как Ленинградская семья, — а эта идентичность вбирает в себя заботу о каждом из наших земляков, — та краеугольная черта, которую ярко воплощает своими трудами Александр Юрьевич. И это близко всем, кто любит наш родной край», – сказал Сергей Перминов

Сенатор считает, что дата символическая, но она подталкивает окинуть взглядом пройденный путь.