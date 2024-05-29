Сергей Перминов оценил развитие Ленобласти за 12 лет руководства Александра Дрозденко

Александр Дрозденко руководит Ленинградской областью уже 12 лет. За это время регион добился устойчивого развития и финансового положения, рекордных инвестиций, успехов в промышленности, строительстве и АПК.
Это результат работы как губернатора, так и сформированной им команды, рассказал 47channel.ru сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов.
«Эту дюжину лет область сдюжила «на отлично». Считаю важнейшими показателями этого устойчивое развитие и здоровое финансовое положение субъекта, рекордные уровни инвестиций, промышленности, строительства, АПК, прочные позиции в аналитических оценках работы нашего губернатора и собранной им воедино и всегда вдохновленной команды», – отметил Сергей Перминов
Сенатор отметил, что Ленинградская область менялась вместе со всей Россией, с большой самоотдачей решала год от года основные задачи. В стремительном потоке изменений, благодаря выверенным стратегиям и подходам, усилились и возможности региона, и то внимание, которое уделяется улучшению качества жизни людей, раскрытию все новых потенциалов.
«Планирование «за горизонт» и четкие установки «на результат», на развитие успехов и решение вызовов жизни, с которыми мы сталкиваемся как регион, как Ленинградская семья, — а эта идентичность вбирает в себя заботу о каждом из наших земляков, — та краеугольная черта, которую ярко воплощает своими трудами Александр Юрьевич. И это близко всем, кто любит наш родной край», – сказал Сергей Перминов
Сенатор считает, что дата символическая, но она подталкивает окинуть взглядом пройденный путь.
«Где мы, как единая команда, сообщество болеющих за дело жителей, вместе совершили за эти 12 лет немало прорывов, взяли большое число разнообразных вершин, преодолели пандемию, включились в помощь фронту и целям СВО. Смело идем вперед, основываясь на достигнутом, с верой в новые победы!», – резюмировал Сергей Перминов