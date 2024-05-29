Две фуры устроили погром на КАД в результате аварии

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Официальный Телеграм-канал ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Многотонный большегруз снес бетонные ограждения, следом за ним вторая фура завалилась на бок, попытавшись избежать столкновения. 

В Кронштадтском районе Петербурга 29 мая произошла серьезная авария. По имеющимся данным, грузовой автомобиль «Исузу» двигался с повышенной скоростью  и не вошел в поворот, врезавшись в бетонное ограждение.

Следом за «Исузу» двигался грузовик «Донгфенг» с полуприцепом. Попытавшись избежать столкновения, водитель фуры резко выкрутил руль, из-за чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП травмы получили оба водителя, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, — сообщает МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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