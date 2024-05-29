В России разразился скандал после унизительного досмотра школьниц на ЕГЭ

По словам потерпевших, некоторым из них даже пришлось снимать лифчики при досмотре перед экзаменом.

Вокруг ситуации в одной из воронежских школ во время сдачи ЕГЭ разразился большой скандал. Группа учениц пожаловалась на слишком тщательный досмотр перед экзаменом. Некоторые из потерпевших жаловались, что им пришлось раздеваться до нижнего белья.

На инцидент уже отреагировали несколько федеральных ведомств. Среди них и Следственный комитет РФ, который даст оценку действиям проверяющих.

Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил в круглосуточном режиме мониторить ситуацию на пунктах проведения экзамена. А заместитель парламентария, Анна Кузнецова, и вовсе предложила дать возможность потерпевшим, которые «подверглись унизительным обыскам», пересдать ЕГЭ.

В то же время глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьниц из Воронежа не заставляли раздеваться перед сдачей экзамена.

«Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, — они не соответствуют действительности. Там всё было сделано в соответствии с регламентом», — цитирует министра Телеграм-канал Shot.