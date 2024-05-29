В Китае впервые в мире удалось вылечить пациента с диабетом

Мужчина страдал болезнью на протяжении 25 лет, однако смог полностью вылечиться.
Ученым удалось впервые в мире вылечить пациента, страдающего диабетом второй группы. Как пишет Cell Discovery, настоящее чудо совершили исследователи из Китая.
По словам специалистов, после пересадки пациенту клеток в июле 2021 года спустя непродолжительное время ему больше не требовался инсулин. Всего через 11 недель мужчина отказался от инъекций, а спустя 13 месяцев полностью прекратил лечение, поскольку в этом больше не было необходимости.
До этого пациент страдал от тяжелых осложнений диабета, включая диабетическую нефропатию, которая привела к развитию терминальной почечной недостаточности. Несколько лет назад ему даже пришлось перенести пересадку почки.
Вам будет интересно
Также это заболевание называется бруцеллезом и представляет серьезную опасность для организма. В России обнаружили так называемую мальтийскую лихорадку или бруцеллез. В...
27.05.2024 111