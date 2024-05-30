По мосту через Черную речку запустили движение

В Санкт-Петербурге по новому мосту через Черную речку запустили одностороннее движение. Длина переправы составляет 29,2 метра, сообщает «Петроград».

В стуки по мосту будут проезжать в среднем 1,5 тыс. автомобилей. Губернатор Санкт-Петербурга подчеркнул, что вкладывается много сил в совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры города, а также в ремонт и построение дорог, проездов в новых кварталах и сложившейся застройке.

Мост даст возможность разгрузить жилой квартал на Ушаковской набережной. На мосту одностороннее движение в сторону набережной Черной речки и Сердобольской улицы.