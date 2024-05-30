Подросток на мотоцикле столкнулся с BMW в Приозерском районе

На 69-м километре дороги «Ушково — Гравийное» в Приозерском районе 29 мая 15-летний мальчик на мотоцикле выехал на полосу встречного движения на участке, где обгон запрещен.
Мотоцикл столкнулся с BMW X5 под управлением 53-летнего мужчины. Подросток после ДТП госпитализирован с переломом ноги.
Ребенок учится в школе в Сосново. Водительское удостоверение ему не выдавалось, мотоцикл эвакуирован на спецстоянку. По факту аварии проводится проверка.
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