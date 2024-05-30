Умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время боролась с раком головного мозга.

«Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — сообщается на странице её официальной группы в «Вконтакте».

Анастасии Заворотнюк было 53 года. О месте и времени прощания с ней пока неизвестно.

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Анастасия Заворотнюк сыграла в кино и на телевидении свыше 40 ролей. Широкую известность актрисе принесла главная роль в сериале «Моя прекрасная няня».