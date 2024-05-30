Россиян предупредили о штрафах за поджог тополиного пуха

За поджог тополиного пуха может грозить штраф до 50 тыс. рублей, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

«Минимальный штраф для граждан может составить 5 тысяч рублей, но, если пожар повлёк за собой уничтожение имущества или причинение лёгкого или среднего вреда здоровью человека, штраф может достигать 50 тысяч рублей», – сказал Выборный в интервью «РИА Новости».

Если из-за поджога пуха возникнет пожар, повлекший тяжкий вред здоровью человека или смерть, то наступает уголовная ответственность. Для организаций в таких случаях предусмотрен штраф до 2 млн рублей или приостановление деятельности, предупредил депутат.

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За поджоги в лесу штрафы для граждан могут достигать 60 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 2 млн рублей. При этом в городах, где практически везде есть камеры видеонаблюдения, вычислить нарушителя нетрудно, добавил Выборный.