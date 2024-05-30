Роскачество обнаружило кишечную палочку в двух марках мороженого

Роскачество провело исследование 38 марок мороженого и обнаружило в некоторых из них кишечную палочку, фитостерин и плесень.

Так, кишечная палочка была найдена в пломбире «Мишка на полюсе» казахстанской компании «Шин Лайн» и мороженом «Ермолино». В Роскачестве пояснили, что такие бактерии могут быть на продуктах, которые не подвергаются термообработке.

Замену молочного жира растительным обнаружили в мороженом брендов «Филевское», «Как раньше» и «Ля Ля Фам». В лакомстве «Вкусландия» и «Ленинградское», в свою очередь, выявили отклонение в жирнокислотном и триглицеридном составе. Такое мороженое является фальсификатом, пишут «Известия».

В мороженом марок «Выбор семьи», «Жемчужина России», «Белое золото» и «Ленинградское» нашли плесень или дрожжи, либо то и другое. Ведомство отметило, что содержание дрожжей и плесени не нормируется для мороженого, поэтому это нельзя считать нарушением.

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Среди соответствующих требованиям — мороженое брендов «Вологодский пломбир», «Золотой стандарт», «Коровка из Кореновки», «Монарх», «Светаево», «Чистая линия», Monterra, «ВкусВилл», «Магнат», «Маша и Медведь», «Свитлогорье», Alpen Gold, Mars, Milka, Nestle, Oreo, Sunreme, Snickers, Эkzo, Bounty, Maxiduo, M&M’s, «Степ», говорится в публикации.