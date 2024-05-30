В Ленобласти сотрудник транспортной полиции предстанет перед судом за взятки

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сотрудника транспортной полиции. Он обвиняется в систематическом получении взяток от предпринимателя.
За деньги сотрудник Санкт-Петербург — Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте оказывал общее покровительство. И предупреждал об оперативно-профилактических мероприятиях в сфере миграции.
Преступная схема вскрылась. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Вам будет интересно
Уровень общей раскрываемости преступлений в Ленинградской области вырос с 38,5 % в 2022 до 46,5 % в 2023 году. Число раскрытых...
12.01.2024 1220