В Ленобласти сотрудник транспортной полиции предстанет перед судом за взятки

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сотрудника транспортной полиции. Он обвиняется в систематическом получении взяток от предпринимателя.

За деньги сотрудник Санкт-Петербург — Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте оказывал общее покровительство. И предупреждал об оперативно-профилактических мероприятиях в сфере миграции.

Преступная схема вскрылась. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.