Гадюки в лесах Ленобласти начали собираться в клубки

В Ленобласти у гадюк начался брачный период — в это время змеи сползаются на открытые солнечные места, чтобы продолжить свой род.

Видео: t.me/kazdoytvaripopare

Как рассказал биолог Павел Глазков, инициатором брачных игр является самка гадюки. Они ползает по лесу, оставляя после себя тропу с запахом брачных феромонов. После чего гадюка выползает на солнце и ждет ухажеров.

Самка спаривается примерно с пятью самцами, после чего может рожать маленьких гадюк в течение последующих пяти лет без участия самцов. В среднем она рождает около 20 детенышей.