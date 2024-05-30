Гадюки в лесах Ленобласти начали собираться в клубки

В Ленобласти у гадюк начался брачный период — в это время змеи сползаются на открытые солнечные места, чтобы продолжить свой род.
Видео: t.me/kazdoytvaripopare
Как рассказал биолог Павел Глазков, инициатором брачных игр является самка гадюки. Они ползает по лесу, оставляя после себя тропу с запахом брачных феромонов. После чего гадюка выползает на солнце и ждет ухажеров.
Самка спаривается примерно с пятью самцами, после чего может рожать маленьких гадюк в течение последующих пяти лет без участия самцов. В среднем она рождает около 20 детенышей.
Вам будет интересно
Правительство РФ поддержало предложение депутатов Госдумы о введении наказания для водителей, которые «играют в шашечки» на дорогах и тормозят «в...
28.05.2024 103