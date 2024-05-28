В России любителей «играть в шашечки» на дорогах хотят наказывать

Правительство РФ поддержало предложение депутатов Госдумы о введении наказания для водителей, которые «играют в шашечки» на дорогах и тормозят «в пол» перед другими авто.

Речь идет о так называемом «опасном вождении», термин был введен в ПДД с 2016 года, но санкций за это правонарушение до сих пор нет, пишет «Коммерсантъ».

Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил за первое нарушение штрафовать на 3–5 тыс. руб., за повторное — лишать прав на срок от одного до трех месяцев.

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Чиновники просят депутатов доработать законопроект таким образом, чтобы контроль за опасным вождением не требовал дополнительных расходов из бюджета и не привел к расширению численности инспекторов ГИБДД.