Nissan отзывает более 80 тысяч своих машин, произведенных в начале 2000-х

В автоконцерне признали три своих модели опасными.

Японская компания Nissan запретила эксплуатацию своих моделей Sentra (2002-2006 годов выпуска), Pathfinder (2002-2004) и Infiniti QX4 (2002-2003) из-за угрозы безопасности. Отзыву подлежат около 84 тысяч автомобилей.

Причиной для запрета эксплуатации данных машин стали проблемы с подушками безопасности от компании Takata, которая ранее была крупнейшим поставщиком этих компонентов для многих мировых автопроизводителей. За последние годы с подушками Takata было связано множество несчастных случаев.

Дело в том, что пиропатрон в этих подушках со временем деградирует и может неконтролируемо разорваться при срабатывании, представляя серьезную угрозу для водителя и пассажиров. В связи с этим Nissan рекомендует владельцам этих моделей незамедлительно обратиться в официальные сервисные центры для замены дефектных подушек безопасности.